Il Genneruxi Cagliari, dopo le prime giornate di campionato, si è candidato tra i favoriti per la vittoria del campionato regionale di serie D di basket. A guidarlo c’è Nicola Massa, 44 anni, praticamente al primo anno sulla panchina della compagine di via Zagabria, dopo il rodaggio della primavera scorsa con la “Coppa Centenario”.

L’avvio di stagione. I cagliaritani attualmente sono in testa alla classifica, con un ruolino di marcia di 5 vittorie e una sconfitta, contro l’Astro. Proprio la compagine di Sestu, che ha una partita in meno, fa coppia in vetta con il quintetto allenato da Massa. “Nell’esordio contro l’Astro – esordisce Massa – eravamo a ranghi ridotti. Potevamo anche vincere, ma loro hanno meritato”. In seguito sono arrivate le vittorie contro Sennori, Assemini, Azzurra, Coral ed Elmas. “Oggi siamo al completo – prosegue – con qualche giocatore che per la categoria è davvero buono. Abbiamo un gruppo consolidato, che lavora già da qualche tempo con continuità. Al completo possiamo dire la nostra, siamo un buon mix tra giovani e senior”.

La squadra. Buona parte del roster a disposizione di Massa proviene dal settore giovanile. Tra gli ultimi prodotti del vivaio, per esempio, c’è Lorenzo Angius, classe 2002, autore di 37 punti in casa della Coral Alghero. Non solo, aggregati al gruppo anche tanti giovani classe 2005 e 2006. È proprio sull’impatto dei più giovani che punta Massa per fare il salto di qualità. “Per i ragazzi – commenta – di 15 o 16 anni un torneo così non è sempre semplice. La speranza è che aumentino il loro minutaggio per avere un bilanciamento più equo nell’arco della partita”.

Le avversarie. A lottare per le prime posizioni si preannuncia grande battaglia. L’allenatore del Genneruxi ha le idee abbastanza chiare a riguardo. “Credo – commenta – che il San Salvatore sia la squadra maggiormente accreditata per la vittoria finale. Inoltre, l’Astro è in vetta con gran merito e Sennori, che mi ha impressionato per il modo di stare in campo, si giocherà le prime posizioni fino alla fine. Inoltre c’è l’Oristano Basket, con elementi di categoria superiore come Masala e Pompianu, più Caputo, alla fine sarà tra le prime, nonostante un inizio non positivo. Il nostro obiettivo è quello di fare un campionato competitivo e far crescere i ragazzi”. Intanto c’è da pensare al prossimo turno, in programma sabato a Carbonia.

