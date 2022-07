La resistenza è la sua qualità principale, così come la tenacia nel nuotare per tanti chilometri sia in vasca che nelle acque libere. Giovanni Marongiu è una delle promesse del nuoto di fondo isolano, un nome da tenere d’occhio che ha dimostrato, in questo 2022, di poter dire la sua a livello nazionale come testimoniato dal sesto posto ai Tricolori Juniores sulla distanza di 5 km. Un piazzamento di rilievo per il portacolori della Sport Full Time Sassari, ottenuto al termine di una prova affrontata con il piglio del protagonista, durante la quale ha militato per buona parte in terza posizione, accarezzando il sogno di una medaglia che poteva farsi concreto.

Seguito dall’esperto tecnico Pierluigi Salis, da quattro anni, il diciassettenne fondista che ha come idolo l’olimpionico Gregorio Paltrinieri dalla sua dispone di ampi margini di crescita che lo stanno portando a una maturazione graduale. “Giovanni può migliorare tantissimo’’, le parole del tecnico. “Attualmente si allena 7 volte alla settimana, non fa doppi allenamenti perché è ancora troppo presto. È un fondista autentico che dai 1500 in su si esprime con la massima efficienza e ha una predisposizione alle gare in mare che può rivelarsi un asso nella manica’’. Non solo nuoto in mare, però: Marongiu è competitivo anche in vasca soprattutto sui 1500, dove si è laureato vice campione sardo Assoluto, e sui 5000 ma ha una egregia tenuta anche sugli 800 in cui ha colto ai regionali Assoluti la medaglia d’argento.

Buona lettura della gara, capacità di sopportazione alla fatica notevole e abilità spiccata nel tenere un ritmo regolare. Sono queste le peculiarità di un giovane ragazzo che, anche la settimana scorsa, ha dominato la manifestazione ‘’Cea-Nuoto in Ogliastra’’ facendo suo il miglio e la prova di fondo da 5 km. “Queste gare in mare rappresentano una fase di costruzione’’, conclude il tecnico. “Da agosto lavoreremo per la prossima stagione, dove cercheremo di lasciare il segno’’.

