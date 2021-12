Torna in campo stasera il Cus Cagliari. Tanta la voglia di voltare pagina dopo la sconfitta di stretta misura nel derby di sabato in casa del San Salvatore Selargius. La squadra allenata da coach Federico Xaxa cercherà l’impresa contro la Bruschi San Giovanni Valdarno nel recupero della sesta di andata del campionato di A2 Femminile.

Tour de Force. Dal derby di sabato scorso Xaxa esce con buone sensazioni. “Sono soddisfatto di ciò che la squadra ha saputo esprimere – afferma il coach del Cus – abbiamo pagato a caro prezzo due cali, arrivati sul finire del secondo e dell’ultimo quarto. La stanchezza ha avuto il suo peso, perché Gagliano è appena rientrata dall’infortunio e non ha ancora abbastanza autonomia. La rotazione corta non ci ha permesso di difendere con la stessa intensità per tutti i 40 minuti”.

L’avversaria di oggi. San Giovanni Valdarno è una delle capoliste, assieme a La Spezia e Firenze, con 10 punti, e cercherà di sfruttare la trasferta sarda per prendere il comando solitario. “Cercheremo di confermare i nostri progressi – commenta Xaxa – senza particolari pressioni. Solo alla fine alzeremo lo sguardo verso il tabellone per vedere il punteggio. Quando giochiamo la nostra pallacanestro siamo in grado di mettere in difficoltà anche le squadre più forti. Lo abbiamo già dimostrato in passato e proveremo a ripeterci. Abbiamo il dovere di provarci senza timore”. Palla a due alle 19.30, al PalaCus di Cagliari.

