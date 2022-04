Come fosse domenica, domani entrambe le sarde dell’A2 di basket scenderanno in campo. Per il Cus Cagliari, che alle 15.30 sarà di scena al Palazzetto “Città Alta” di Civitanova Marche, si tratterà del recupero della 20ª giornata, mentre per la Techfind Selargius, che volerà in Sicilia dove alle 19 sfiderà il Patti, sarà il recupero dell’incontro valevole per la 17ª.

Qui Cus Cagliari. Le universitarie sono in zona playoff, ma ancora in attesa di raggiungere la matematica salvezza, e la visita al fanalino di coda del Girone Sud, che ha raccolto appena 8 punti in 21 gare, potrebbe garantire un contributo prezioso. Il Cus arriva però da due sconfitte, entrambe maturate nel secondo tempo, e nelle Marche dovrà cambiare passo. “Il gruppo ha compiuto un percorso di crescita importante, anche se ogni tanto cade ancora sui limiti che, inevitabilmente, ogni componente può manifestare. In questo momento non c’è una battaglia playoff, ma una salvezza da raggiungere senza passare per i playout. Se poi, alla fine, risulteremo tra le prime otto squadre del girone, ne riparleremo. Per ora siamo artefici del nostro destino”, ha precisato la capitana Erika Striulli.

Qui Techfind San Salvatore. Le selargine, a secco da due mesi, proveranno a sbloccarsi in Sicilia, dove troveranno però una squadra agguerrita - fin qui ha raccolto 20 punti - e resa ancora più insidiosa dall’arrivo della lunga senegalese Touré, che ha già dimostrato il proprio valore contro il Cus.

“Siamo fiduciose, gli allenamenti sono saliti di livello e intensità con l’arrivo di Konstantinova, lavoriamo tutti i giorni duramente per interrompere questa brutta striscia negativa e speriamo che ciò accada già domani”, ha commentato la giallonera Adriana Cutrupi. “Noi ci crediamo, anche se non sarà facile. Come dice il coach, le prossime sei partite saranno delle finali e cercheremo di giocarcela con tutti”.

