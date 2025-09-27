Il Cus Cagliari prosegue la costruzione della squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie A2 femminile. Dopo l’ingaggio di Marta Granzotto, la società universitaria ha ufficializzato l’arrivo di Kinga Anna Piedel, guardia polacca classe 1997.

Alta 170 cm, Piedel proviene dal campionato francese, dove nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Feytiat in LF2, chiudendo con una media di 8,5 punti in 22 minuti di utilizzo. Specialista del tiro da tre punti, è stata tra le migliori realizzatrici dall’arco del torneo, chiudendo al quarto posto per triple realizzate.

Per lei non si tratta della prima esperienza in Italia: in passato ha già militato a Vigarano in Serie A2, viaggiando oltre la doppia cifra di media. Nel suo percorso figurano anche esperienze in Polonia e Lituania, che hanno contribuito ad arricchire il suo profilo internazionale.

