Un anno fa il Castiadas rischiava pure di non partecipare al campionato di Promozione. Ci ha pensato il Comune e l'ex vicepresidente Mauro Vargiolu a tirare su i remi e a ripartire dalla Promozione dopo il passato giocato in Serie D.

Ricostruito totalmente da zero, il Castiadas (Promozione, girone A) sta disputando una grande stagione. E’ secondo in classifica dietro soltanto ai cugini del Villasimius che stanno disputando fin qui un campionato a parte. Il distacco è di dodici punti quando alla fine dei giochi mancano otto partite. «Non era sicuramente un nostro obiettivo quello di vincere«, esordisce l’allenatore, Cristian Dessì. «Ma bensì cercare di far comunque bene e far rinascere l’entusiasmo a Castiadas dopo l’amara retrocessione dall’Eccellenza. Penso che ci stiamo riuscendo. Inoltre si sta risollevando anche il settore giovanile. Per quanto riguarda la prima squadra», continua: «Siamo secondi solo dietro al Villasimius e davanti a squadre come il Guspini, costruita per vincere».

Un pensiero alla prima posizione? «Impensabile. Il Villasimius è come il Napoli in Serie A. Non sembra avere segnali di calo. Continua a vincere con risultati anche larghi. Quello del Villasimius è un progetto che va avanti da due anni nei quali sono state messe le basi per ottenere il salto di categoria. Ciò che potrebbe accadere a Castiadas».

C’è sicuramente qualche rammarico, in particolare per i sei punti persi in casa con Andromeda e Orrolese. Con la squadra di Marco Marcialis, i sarrabesi hanno perso anche in trasferta. «E’ un peccato. Formazioni che vengono a difendersi e se non riesci a sbloccare subito la partita diventa difficile. Abbiamo creato tantissimo in questi incontri. Ci può stare. Sicuramente tutta esperienza per la prossima stagione. Domenica scorsa contro l’Asseminese», aggiunge, «stavamo per rientrare a casa con un solo punto nonostante le tantissime palle gol. Solo in pieno recupero abbiamo realizzato la rete dei tre punti».

La rosa dei biancoverdi è molto giovane. «I più esperti hanno 24, 25 anni. L’età media è bassa. E’ un bel gruppo composto da ragazzi molto educati e volenterosi. Sorretto da una società che non fa mancare niente. Società che ringrazio, in particolare Vargiolu, Frau e Ledda». Dessì è supportato da un validissimo staff composto dal vice Fenza, dal massaggiatore Cossu e dal preparatore dei portieri Toffolon.

Domenica prima la Promozione riposa. Ieri la squadra ha eseguito una seduta di allenamento in palestra. Oggi si torna in campo per lavorare sulla tecnica. Il prossimo impegno per Mboup e compagni sarà quello del 25 febbraio all’”Annunziata” contro la Verde Isola. «Una formazione che è partita molto bene. Poi», chiude Dessì, «ha subito qualche sconfitta di troppo. Giocheremo a viso aperto».

«Stiamo ricostruendo il futuro con i ragazzi e senza problemi sulle spalle – dice il presidente Mauro Vargiolu -: per la prossima stagione confido come sempre nella collaborazione di tutti. Intanto abbiamo anche una scuola calcio: stiamo facendo la nostra bella figura con tutte le squadre. Ora siamo una società sana, che piace a tutti. Soprattutto ai nostri tifosi».

