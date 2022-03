L'Aprilia si porta a casa i tre punti e ora il Carbonia è in guai enormi: quella che si sarebbe potuto rivelare scontro salvezza per i minerari, a caccia disperata di punti per risalire il fondo della classifica, se l'è invece aggiudicato la formazione laziale. Ha vinto 1-0 con un calcio di rigore a dieci minuti dalla fine. La formazione di Suazo resta così ultima in classifica. La squadra è apparsa tonica soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo ha manifestato una certa flessione e gli ospiti ne hanno approfittato sfiorando la rete in due occasioni. Nel conto, anche due legni a favore dell'Aprilia.

