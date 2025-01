In attesa di rimettere a segno altri colpi di mercato, il Carbonia si è trovato nella necessità di alleggerire la rosa anche su richiesta di alcuni giocatori. È il caso del forte brasiliano Wellington Caverzan, che da qualche giorno non è più un calciatore biancoblù: la società infatti ha accettato la richiesta del giocatore sudamericano di svincolarsi e di proseguire la sua carriera in un club della Serie C del campionato della Croazia.

Una scelta che la società mineraria ha accolto con piacere: il giocatore è senza dubbio andato a compiere un salto di qualità in una federazione, quella croata, che da una decina di anni sta ottenendo importantissimi risultati a livello europeo e mondiale.

«Ciò non toglie però», afferma il presidente Stefano Canu, «che siamo attentissimi perché non escludiamo di continuare a tornare sul mercato». Il Carbonia è reduce dalla incoraggiante ma sofferta vittoria 3-2 contro il Taloro Gavoi che ha agganciato in classifica, si è provvisoriamente affrancato dalla terzultima posizione del campionato di Eccellenza.

