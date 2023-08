Sei cessioni e 6 nuovi innesti. È il bilancio in equilibrio del mercato operato dal Cannonau Jerzu che si appresta a ballare il tango. Il club biancoverde, presieduto da Giacomo Pilia e iscritto al campionato di Prima categoria, ha messo sotto contratto tre calciatori argentini, due dei quali provenienti da categorie superiori.

A difendere la porta è arrivato Francisco Mastrangelo, 25 anni, che nella passata stagione ha militato nel Lanusei, in difesa Santiago Pendin, difensore che di anni ne ha 31 ed è reduce da una lunga esperienza tra le fila del Tortolì. A centrocampo il rinforzo si chiama Nicolas Ridolfi, 27 anni. L’arrivo della mezzala, ultimo anno al San Vito, è stato caldeggiato dal nuovo allenatore del Cannonau, Andrea Piccarreta, che lo ha allenato in passato e con lui ha condiviso il campo nella squadra biancoazzurra del Sarrabus. Dal Cardedu, è arrivato anche Andrea Serra, esterno classe 2003 di Bari Sardo, anche lui come Pendin ex Tortolì, e gli attaccanti Alessio Lobina (26), dall’Atletico Lotzorai, e Umberto Festa, 32 anni e tanta esperienza in dote. In passato ha vestito le maglie, tra le altre, di Villacidrese, Guspini, Selargius e Castiadas. Tra le tante conferme anche qualche addio: Pablo Alvarez, Leonardo Porcedda, Cristian Laconi, Michele Mameli, Francesco Vitale e Roberto Serra, approdato alla Cos, in Serie D.

