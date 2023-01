Il Budoni si riporta in testa al campionato di Eccellenza. La squadra biancoceleste supera (2-0) la Nuorese e scavalca il Latte Dolce che ha riposato. Il San Teodoro piega (2-0) il Monastir e consolida la terza posizione.

Termina senza reti l’incontro tra Carbonia e Ossese.

Netto successo (4-0) della Tharros contro la Villacidrese. Vittoria (3-2) preziosissima in chiave salvezza per l’Iglesias contro il Li Punti. La Ferrini Cagliari vince (1-2) in rimonta sul campo del Lanusei.

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura nella panchina dell’Arbus per Incani. I minerari sono stati sconfitti (0-1) dal Calangianus.

Promozione

Otto gli anticipi giocati in Promozione. Nel girone A, ancora una vittoria (0-1) per il Villasimius. La squadra di Antonio Prastaro ha espugnato il difficile campo del Villamassargia. Cade (0-1) in casa il Castiadas contro l’Andromeda.

Nel girone B, la terza forza del torneo Terralba affonda (5-1) la cenerentola Tonara. Vince (2-3) il Posada sul contro la Paulese. Siniscola- Abbasanta è finita 0-1.

Nel girone C, la capolista Tempio supera (1-2) in trasferta l’Oschirese. Il Bonorva affonda (5-0) il Buddusò. Luogosanto-Stintino è terminata 0-3.

© Riproduzione riservata