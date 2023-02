Il Budoni batte (2-1) il Latte Dolce e riconquista la vetta dell'Eccellenza. È questo il verdetto del big match della 28esima giornata. Padroni di casa avanti al 4’ con Greco. Al 21’ il raddoppio di Farris. Al 32’ i sassaresi accorciano le distanze con Celin. Nel finale una rete annullata agli ospiti. Per proteste vengono espulsi Celin e Piassi. Budoni che sale a quota 61 con ora due punti di vantaggio sulla formazione di Mauro Giorico.

Vittoria in rimonta (3-2) per la Tharros contro il Monastir. Ospiti in vantaggio dopo appena 2’ con Melis. Al 19’ il raddoppio (un’autorete). Nella ripresa gli oristanesi cambiano marcia e al 15’ Sanna dimezza il distacco. Al 31’ il pari firmato da Murru. Tre minuti dopo il gol dei tre minuti decisivo del bomber Calaresu. Si sta ancora giocando l’ultimo anticipo: il Ghilarza è in vantaggio (1-2) sul campo del Lanusei grazie alle reti di Vinci e Melis.

Nel girone A del campionato di Promozione, il Villasimius travolge (7-0) il Gonnosfanadiga e guadagna ancora terreno (è a + 14). Rallentano infatti le immediate inseguitrici. Castiadas bloccato (1-1) dall’Asseminese e Atletico Cagliari fermato sullo zero a zero sul campo del Villamassargia.

Nel girone B, l’Abbasanta supera (2-0) il Posada. In corso Santa Giusta-Fonni (1-1).

Nel girone C, il Bonorva piega (3-1) il Lanteri e si porta momentaneamente ad un punto dalla capolista Tempio. Il Buddusò si aggiudica (0-1) lo scontro salvezza contro l’Ozierese.

LE GARE DI DOMENICA – Dopo gli anticipi di questo pomeriggio, domani (ore 15) si completa il quadro della 28esima giornata del campionato di Eccellenza. Per la zona playoff sta per terminare l'attesa per l’incontro tra San Teodoro e Ossese. A Maracalagonis, si gioca la delicatissima sfida salvezza tra il Sant’Elena e il Li Punti. A Cagliari, la Ferrini affronta una Villacidrese apparsa in ripresa. Il Carbonia ospita il Bosa. A Iglesias arriva il Calangianus. Chiude Arbus-Nuorese, altro match salvezza. Riposa il Taloro Gavoi.

In Promozione si chiude domani, sempre alle 15, la 18esima giornata. Nel girone A in programma Cortoghiana-Cus Cagliari, Guspini-Andromeda, Selargius-La Palma e Verde Isola-Orrolese.

Nel girone B, il tabellone propone Arborea-Atletico Bono, Bittese-Tonara, Tortolì-Paulese, Siniscola-Barisardo e Terralba-Idolo. Nel gruppo C, Coghinas-Porto Torres, Macomerese-Luogosanto, Oschirese-Usinese, Sennori-Stintino e Thiesi-Tempio.

