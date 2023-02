E’ ora Mattia Caddeo il capocannoniere del campionato di Eccellenza. L’attaccante del Ghilarza grazie alla doppietta realizzata a Maracalagonis contro il Sant’Elena raggiunge quota diciassette staccando Ryduan Palermo (Villacidrese) che è stato in testa dalla prima giornata di andata sino alla sesta di ritorno. Palermo è fermo a quindici reti. La sua squadra, reduce dalla pesante sconfitta (4-0) con la Tharros, non vive un gran momento. Il presidente Matteo Marroccu non ha nascosto la propria delusione per l'ultima prestazione.

Avanza anche Andrea Sanna, esperto bomber della Tharros, autore di una doppietta come Caddeo. Aggancia, a quattordici reti, Giuseppe Meloni (Budoni) e Danilo Ruzzittu (San Teodoro).

La classifica

17 RETI

Mattia Caddeo (3 rig.) (Ghilarza)



15 RETI

Ryduan Palermo (5 rig.) (Villacidrese)



14 RETI

Giuseppe Meloni (Budoni)

Danilo Ruzzittu (4 rig.) (San Teodoro)

Andrea Sanna (2 rig.) (Tharros)



12 RETI

Jeffrey Imoh (1 rig.) (Bosa)

Mauro Ragatzu (4 rig.) (Sant'Elena)

Pierpaolo Falchi (1 rig.) (Taloro Gavoi)



11 RETI

Alessio Mulas (San Teodoro)



10 RETI

Sebastiano Galloni (Arbus)

Lorenzo Camba (3 rig.) (Ferrini)

Alessandro Padovani Celin (Latte Dolce)

Luca Scognamillo (Latte Dolce)



9 RETI

Andrea Porcheddu (Carbonia)

Roberto Mele (Taloro Gavoi)



8 RETI

Matteo Atzei (Ghilarza)

Kaio Piassi (1 rig.) (Latte Dolce)

Luca Floris (Monastir)

Alessio Virdis (Ossese)



7 RETI

Giacomo Santoro (Budoni)

Mauricio Villa (3 rig.) (Budoni)

Alessandro Ferrari (Calangianus)

Nicola Muscas (Carbonia)

Gianluca Podda (3 rig.) (Ferrini)

Riccardo Arangino (Lanusei 6, Monastir 1)



6 RETI

Marcos Mainardi (Lanusei)

Alfredo Saba (Latte Dolce)

Michele Chelo (Ossese)

Alberto Atzori (1 rig.) (Tharros)



5 RETI

Samuele Spano (1 rig.) (Budoni 1, Calangianus 4)

Sandro Scioni (Budoni)

Alessio D'Agostino (Ferrini)

Daniele Orro (1 rig.) (Ghilarza)

Gianmarco Paulis (4 rig.) (Lanusei)

Marco Cabeccia (1 rig.) (Latte Dolce)

Gabriele Di Nardo (Nuorese)

Angelo Giacomo De Martis (Ossese)

Mattia Gueli (1 rig.) (Ossese)

Jacopo Malesa (San Teodoro)

Giovanni Secchi (Taloro Gavoi)

Federico Usai (Tharros 1, Lanusei 4)

Simone Calaresu (Tharros)

Massimiliano Aru (Villacidrese)



