Il Guspini ha confermato l'attaccante Niccolò Agostinelli. Un calciatore di talento che ha frequentato il settore giovanile a Carbonia e poi le under 16 e 17 a Cagliari. Ha successivamente giocato ad Olbia, Carbonia in Promozione, Latte Dolce, nuovamente Carbonia in Eccellenza, Cortoghiana in Promozione, ancora Carbonia tra Serie D ed Eccellenza.

A luglio, in occasione del Gran Galà del calcio Sardo , il Comitato Regionale Sardegna lo ha premiato come "Miglior giocatore della Promozione ".

