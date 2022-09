L'Eccellenza completa domani pomeriggio una settimana ricca di partite con la quarta giornata, la terza in sette giorni. Due i cambi di orario, con Taloro Gavoi-Li Punti e Tharros-Latte Dolce che inizieranno alle 17, mentre le altre sono alle 16. Riposa il Calangianus, reduce dal successo per 3-1 sulla Nuorese nell'infrasettimanale.

Il big match. Spicca Budoni-Ossese: a Torpè due delle squadre candidate alla promozione diretta in Serie D. I galluresi di Raffaele Cerbone sono l'unica a punteggio pieno dopo tre giornate, ma mercoledì a Sassari col Li Punti hanno dovuto aspettare l'86' per festeggiare con il gol di Sandro Scioni. I bianconeri arrivano riposati alla partita, avendo effettuato il turno di riposo nell'infrasettimanale: nelle prime due giornate la squadra di Giampiero Loriga ha pareggiato 2-2 col Bosa e vinto 0-2 in casa della Nuorese. Arbitra Samuele Giudice di Sassari.

Per il vertice. Tre squadre a -2 dal Budoni e che sperano in un passo falso della capolista. La Ferrini, dopo lo 0-0 con l'Iglesias, va a San Teodoro contro i padroni di casa che ieri hanno saputo della sconfitta per 3-0 a tavolino col Sant'Elena, complice la posizione irregolare di Giovanni Fideli. I cagliaritani puntano sulla coppia d'attacco formata da Lorenzo Camba e Gianluca Podda, cinque gol in due e unici marcatori del club. Scontro diretto di alta classifica fra Tharros e Latte Dolce, coi biancorossi di Giampaolo Murru (arrivato a ridosso dell'inizio del campionato) che non hanno certo patito il passaggio di categoria. Il Lanusei va a Serdiana col Sant'Elena con la novità Marco Manis, nuovo portiere dei biancorossoverdi preso dal Budoni che a sorpresa ha sostituito Cosimo La Gorga.

Tante novità. Nella Nuorese esordio in panchina per Francesco Picconi, che ha sostituito il dimissionario Michele Tamponi, in casa col Bosa dopo un avvio molto complicato. L'Arbus è l'unica ancora a zero punti, riceve il Monastir che non avrà l'allenatore Tonio Madau squalificato. Il Carbonia cerca conferme col Ghilarza e accoglie il nuovo arrivato Rafael Monteiro, attaccante preso dall'Iglesias che domani ospita la Villacidrese, chiamata al riscatto dopo la sconfitta coi biancoblù (0-3 ed espulsione di Ryduan Palermo). Il Taloro ospita il Li Punti.

© Riproduzione riservata