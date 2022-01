Il 360 GG si aggiudica il derby di Serie A2 contro la Monastir Kosmoto. I cagliaritani si sono imposti in trasferta per 8-1 grazie alla tripletta di Quintairos, la doppietta di Moura e le reti di Caballero, Chano e Munoz. Di Bringas l’unica rete del Monastir.

Serie B. La Jasnagora fa il colpo grosso e batte in casa l’Orange Futsal Asti secondo in classifica. Il 5-3 finale porta le firme di Spanu, Ruggiu, Piaz, Barresi ed Ennas. Non riesce l’impresa alla Mediterranea, rimontata in casa dalla capolista Domus Bresso. Per i cagliaritani, sconfitti 5-4, in gol Rafinha (tripletta) e Fois. Turno di riposo per il C’è Chi Ciak. Rinviata la gara tra Sardinia Futsal e Leon. Nel girone E, il Domus Chia ha perso in trasferta contro l’Atlante Grosseto per 9-2.

Femminile. Nell’anticipo di A2, il Cus Cagliari si è aggiudicato il derby contro l’Arzachena per 3-1. Domani in campo l’Athena Sassari in Serie A in trasferta contro il Marbel Bitonto. In A2 sono in programma Jasnagora-Cus Pisa e Santu Predu-Academy Torino.

