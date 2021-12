Quarta vittoria consecutiva del 360 GG, che resta terza in Serie A2 dopo il 12-5 rifilato all'Atletico Nervesa. Scatenata la squadra di Diego Podda, che sale a quota 20 punti, a -1 dal Lecco e -5 dalla capolista Mantova. Nel successo del PalaConi, triplette di Moura e Chano, doppiette per Murroni e Quintairos e un gol a testa per Matza e Munoz.

La doppietta di Renan regala invece un punto al Città di Sestu nello scontro diretto di Aosta terminato 2-2. I campidanesi agganciano così a quota 5 Milano e Atletico Nervesa. Sul fondo della classifica ancora senza punti c'è la Monastir Kosmoto, sconfitta 7-0 in casa dall'Arzignano. Quarto k.o. consecutivo per la Leonardo, sconfitta 3-1 sul campo dell'Hellas Verona.

Serie B. Il derby tra Jasnagora e Sardinia Futsal è terminato sul 4-4. Tante le emozioni, comprese quelle dell'ultimo minuto con il 4-3 di Ennas a 43 secondi dalla sirena e il pareggio di Hugo (doppietta) a 11 secondi dalla fine. In gol per la Jasna anche Ruzzu e Ruggiu (doppietta). Per il Sardinia, Hurtado e Serginho. La Mediterranea è stata superata in casa sul 6-4 dall'MGM 2000 al termine di una gara combattuta. Sconfitte anche per C'è Chi Ciak Serramanna (7-2 sul campo del Videoton Crema) e Domus Chia (3-1 in casa contro la Ternana).

Serie C1. Cambia la capolista del massimo campionato regionale. In testa c'è la San Sebastiano Ussana, che ha battuto 3-2 il Villaspeciosa. La nuova prima della classe ha approfittato della sconfitta per 6-2 del Futsal Alghero, ora terza, nello scontro diretto di Settimo contro la Dym Sport, salita al secondo posto. In quarta posizione c'è l'Elmas, che si è imposto 5-4 sul campo del Cus Cagliari. Successi esterni importanti per Villasor (4-2 sull'Oristanese) e 4 Mori (4-3 contro l'Ichnos Sassari). Lo scontro salvezza tra Villacidro e Happy Fitnessi è terminato invece sul 2-2.

Femminile. In Serie A, perde ancora l'Athena Sassari, battuta 7-2 dal Città di Falconara secondo in classifica. In Serie A2, l'Arzachena si impone 7-1 sul Bagnolo. Vince la Mediterranea che resta al secondo posto del girone A con il 3-1 sul Sabina Lazio. Terza la Jasnagora, fermata sul 4-4 dal Progetto Futsal. Sconfitte entrambe in casa per 3-1 il Cus Cagliari, contro l'Academy Torino, e il Santu Predu, contro il Pero.

