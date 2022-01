Inizia il girone di ritorno e il 360 GG non vuole fermarsi. I cagliaritani hanno blindato il secondo posto in classifica e la qualificazione alla Coppa Italia grazie al 5-1 nel recupero contro il Lecco. La doppietta di Quintairos e le reti di Murga, Moura e Chano hanno firmato il successo al PalaConi nello scontro diretto con i lombardi. Una prova di forza che dà ancora più motivazioni alla squadra di Diego Podda per la seconda metà di stagione. Domani il 360 vola ad Aosta per proseguire la striscia positiva. Trasferta anche per la Monastir Kosmoto, che affronta il Lecco, mentre la Leonardo attende al PalaConi l'Arzignano per uno scontro diretto e provare ad allontanarsi ancora dalla zona calda.

Sestu. Non giocherà il Città di Sestu, ancora fermato dalle positività al Covid. La sfida contro il Milano è stata rinviata al 9 febbraio. Il derby con la Leonardo è stato ulteriormente posticipato dal 26 gennaio al 2 febbraio.

Serie B. Il Sardinia Futsal terzo in classifica inizia il girone di ritorno sul campo dell'Avis Isola. Gare casalinghe per il C'è Chi Ciak, che a Serramanna riceve l'MGM 2000, e per la Mediterranea, che sfida l'Orange Asti secondo al PalaMonteAcuto. Turno di riposo per la Jasnagora. Nel girone E, trasferta contro lo United Pomezia per il Domus Chia.

Femminile. Rinviata al 9 febbraio la trasferta dell'Athena Sassari contro l'Audace Verona in Serie A. In A2, stasera la Jasnagora recupera la sfida alla capolista Pelletterie. Domenica la Mediterranea attende al PalaConi il Firenze. Nel girone A, sono in programma Cus Cagliari-Top Five, Santu Predu-Vip Tombolo e Pero-Arzachena.

