Dopo gli ultimi colpi di mercato, dalla seconda metà del mese di luglio comincerà a parlare il campo in casa Tharros. A partire da giovedì 20, infatti, la formazione allenata da Antonio Prastaro, che parteciperà al torneo di Eccellenza regionale, inizierà un pre-ritiro in vista della prossima stagione sportiva. Un periodo di allenamento, che anticiperà la preparazione vera e propria e servirà ai giocatori per cominciare a creare l’amalgama ed entrare in confidenza con l’ambiente biancorosso.

«Durante il pre-ritiro – si legge nella nota societaria - i giocatori si impegneranno in una serie di sessioni di allenamento mirate a migliorare la condizione fisica, la tattica di squadra e le abilità individuali. Saranno affrontate situazioni di gioco reali al fine di sviluppare la coesione e la sinergia tra i calciatori. L'obiettivo principale sarà creare una squadra solida e ben organizzata, pronta a affrontare le sfide che ci aspettano nella prossima stagione».

Nel corso del pre-ritiro la squadra agli ordini di mister Prastaro e del suo staff lavorerà a stretto contatto con la formazione Juniores guidata da Davide Spiga. «La Tharros – conclude la nota - è entusiasta di iniziare questo percorso di preparazione e si impegna a offrire ai suoi giocatori le migliori risorse e l'ambiente ideale per crescere come atleti e come persone. Siamo fiduciosi che il pre-ritiro ci permetterà di consolidare la nostra squadra e di raggiungere risultati eccellenti nella prossima stagione».

