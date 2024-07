Il circuito regionale del basket 3 contro 3 sta per sbarcare anche a Capoterra. E' tutto pronto per l'edizione 2024 del 3x3 Summer organizzato dalla società locale, l'Asd Phoenix Basket, in collaborazione con Fisb Sardegna e con il Comune di Capoterra.

L'appuntamento, inserito nel calendario dell'Estate Capoterrese, è fissato per il 19 e 20 luglio in piazza Liori. Nelle due giornate del torneo sono previsti tantissimi ospiti ed esibizioni che faranno da contorno alle gare.

Venerdì 19 luglio apriranno il torneo le squadre di Basket Integrato e con sindrome di Down. Subito dopo inizierà la prima parte delle qualificazioni del 3x3 di tutte le categorie. Ospiti della prima serata le Acro Stars della Pegaso Capoterra e Dj set.

Sabato 20 luglio, dalle 18.00, si giocherà la prima parte delle fasi finali del torneo, nel villaggio Redbull. Attorno ai campi si esibiranno gli Skaters della Rockafella Skateboarding, e il gruppo Hip Hop delle Ajo Lady Crew. Sempre all’interno del villaggio si esibirà il Writer Skan, Streetartist e art Designer della Doomsday Society.

© Riproduzione riservata