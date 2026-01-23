Iglesias–Tempio, Oristano incorona la Coppa Italia di EccellenzaPer la squadra mineraria si tratta della prima storica finale
Domani, alle 15, si gioca la finalissima di Coppa Italia di Eccellenza. Appuntamento allo stadio comunale “Tharros” di Oristano, dove si affronteranno Iglesias e Tempio.
A dirigere l’incontro sarà Sari della sezione di Alghero, coadiuvato dagli assistenti Fronteddu di Nuoro e Scanu di Sassari.
La vincente affronterà una tra Ferentino e Boreale, finaliste della Coppa Italia del Lazio.
Per la squadra mineraria si tratta della prima storica finale. Il Tempio, invece, ha già conquistato la Coppa nella stagione 2003/2004, superando con un netto 5-0 la Nuorese nella finalissima disputata a Ittiri il 28 febbraio 2004. In panchina sedeva Elio Salvori.