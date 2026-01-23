Domani, alle 15, si gioca la finalissima di Coppa Italia di Eccellenza. Appuntamento allo stadio comunale “Tharros” di Oristano, dove si affronteranno Iglesias e Tempio.

A dirigere l’incontro sarà Sari della sezione di Alghero, coadiuvato dagli assistenti Fronteddu di Nuoro e Scanu di Sassari.

La vincente affronterà una tra Ferentino e Boreale, finaliste della Coppa Italia del Lazio.

Per la squadra mineraria si tratta della prima storica finale. Il Tempio, invece, ha già conquistato la Coppa nella stagione 2003/2004, superando con un netto 5-0 la Nuorese nella finalissima disputata a Ittiri il 28 febbraio 2004. In panchina sedeva Elio Salvori.

© Riproduzione riservata