Oltre mille giovani promesse del calcio regionale nel rettangolo di gioco del polifunzionale “Gigi Riva” di Iglesias. Si è conclusa nella serata di ieri la due giorni dedicata al primo torneo di calcio giovanile “Baddy’s Cup”.

Organizzata dalla società iglesiente Antas Calcio, la manifestazione dedicata alle categorie “Piccoli amici, Primi calci, Pulcini ed Esordienti” ha coinvolto 46 compagini provenienti da tutta la Sardegna e ha fatto registrare una presenza di pubblico degna delle grandi occasioni.

«In vista delle prossime edizioni, lavoreremo per far sì che il trofeo abbia una caratura nazionale. - dichiara il presidente dell’Antas Calcio, Michele Catalano - L’evento non sarà soltanto una grande festa di sport per i giovani calciatori e le loro famiglie, ma anche un importante occasione per creare economia nel territorio».

Cagliari Calcio, Atletico Sanluri, Antas Iglesias, Quartu San’Elena, Monastir, Antiochense, Futura Sales Monserrato, Fermassenti, Atletico Sanluri, Decimo 07, Cullurgioni Giba, San Luigi Orione Rosmarino Calcio Carbonia, Astra Carbonia, Carloforte, Musei, Airone Mandas e Aiace Telamonio Assemini, i club che partecipanti al torneo. A premiare le giovani promesse il tecnico della Primavera del Cagliari, fresco vincitore della Coppa Italia, Fabio Pisacane.

Ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria Pulcini è stato il Cagliari Calcio, il Quartu Sant’Elena per gli Esordienti. Riconoscimenti anche per Matteo Mocci de La Salle Monserrato (miglior portiere categoria Esordienti), Enrico Perra del Quartu Sant’Elena (miglior giocatore categoria Esordienti), Nicolò Badalamenti dell’Antas Calcio (miglior giocatore categoria Pulcini) e Gabriele Campus del Quartu Sant’Elena (miglior portiere categoria Pulcini).

