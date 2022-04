Intenso weekend cestistico quello che parte oggi tra la fase playoff nel femminile e le ultime schermaglie prima della seconda fase nel maschile.

Serie B. Poche sorprese da gara 2 di semifinale e favorite che volano in finale. La Iannas Virtus Cagliari, infatti, si impone in casa del Su Planu per 46-93, senza particolari patemi d’animo. Le selargine si devono accontentare della miglior realizzatrice, Vargiu con 26 punti. Discorso simile per la Mercede Alghero che espugna il parquet dell’Antonianum Quartu per 49-84. Tra le algheresi la top scorer è Espedale con 28 punti. Ora le serie di finale che inizierà, presumibilmente, il prossimo weekend.

Serie C. Chiusa la stagione regolare si parte con i quarti di finale playoff. Il calendario di gara 1: New Basket Ploaghe – Nuovo Basket Oristano, domenica ore 18; Ferrini Quartu – Carloforte, domani ore 17; Nuoro – Basket Quartu, domenica ore 18; Nulvi – Aragon Alghero, martedì ore 19.30.

Serie D. Ultima giornata della fase regolare. Da segnalare il big match tra San Salvatore e Astro. Il quadro delle gare: Elmas – Azzurra, domani ore 19; Oristano Basket – Sennori, domani ore 18; Nautilus Coral Alghero – Carbonia, domenica ore 18; Genneruxi – Assemini, domani ore 19; San Salvatore Selargius – Astro, domenica ore 20. Riposa: San Sperate.

Promozione. In campo entrambi i gironi. Quello meridionale sarà impegnato con la dodicesima di ritorno, mentre nel settentrionale al via i recuperi. Girone Sud. Il programma: Poetto – Jolly Dolianova, domenica ore 20.30; Sinnai – Sinis, domani ore 18; Beta – Condor (28/04); Madas Siliqua – Su Planu, oggi ore 20.30; Basket Quartu B – Spirito Sportivo, domenica ore 18; Basket Quartu A – Carloforte, domenica ore 17. Girone Nord. Le gare: Santa Croce Olbia – Olimpia, domani ore 19.30; Arzachena – Pall. Nuoro, domani ore 19; Gabetti Masters – 80&Co. Basket, domani ore 20.15; Demones Ozieri – CMB Porto Torres, domani ore 19.30; Aurea Sassari – Ichnos Nuoro, domani ore 18.

