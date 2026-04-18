Il sabato dei verdetti. Cala il sipario sulla stagione delle tre formazioni sarde impegnate in Serie A2 Femminile: Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius si fermano in Gara 3 nei quarti playoff, dopo aver tenuto testa fino in fondo a Matelica e Alpo, mentre il Cus chiude i conti nei playout superando ancora Moncalieri e conquistando la salvezza.

Si ferma a un passo dalla semifinale il cammino della Nuova Icom, battuta in Veneto dall’Ecodent Alpo per 58-55 al termine di una gara combattuta fino agli ultimi possessi. Le giallonere, rinvigorite dal successo all’overtime di Gara 2, hanno saputo restare in partita anche dopo un avvio favorevole alle padrone di casa, ricucendo lo strappo e dando vita a un lungo punto a punto. A quattro minuti dalla sirena il punteggio era ancora in equilibrio, ma nel finale è stata decisiva la maggiore lucidità delle venete, che hanno trovato il canestro partita con Gregori a pochi secondi dal termine.

Sorride invece il Cus Cagliari, che a Sa Duchessa completa l’opera e archivia la pratica salvezza senza bisogno della “bella”. Il 67-55 inflitto alla Tecno Engineering Moncalieri porta la firma di un ultimo quarto in netta accelerazione, con un parziale di 23-11 che ha spezzato definitivamente l’equilibrio. L’inizio però era stato complessoa, con le rossoblù sotto anche in doppia cifra nel primo periodo. Con il passare dei minuti, però, le universitarie hanno trovato ritmo e fiducia, rimettendo in piedi la gara già nel secondo quarto e restando agganciate fino alla svolta dell’ultima frazione. Lì l’energia di Nasraoui e i canestri di Bovenzi e Reggiani hanno indirizzato la partita, permettendo poi al Cus di gestire con lucidità nel finale e festeggiare davanti al proprio pubblico.

Si chiude invece nelle Marche la stagione della Sardegna Marmi Cagliari, sconfitta da Matelica per 55-43 nella decisiva Gara 3. Le virtussine, prive di El Habbab, non sono riuscite a replicare la stessa efficacia offensiva di Gara 1, pagando le basse percentuali al tiro contro una difesa particolarmente aggressiva. Nonostante questo, la gara è rimasta in equilibrio per lunghi tratti, prima dell’allungo decisivo delle padrone di casa nell’ultimo quarto, firmato dal break di 16-7 che ha chiuso i conti. Per la squadra di coach Staico resta comunque una stagione più che positiva, impreziosita dalla capacità di competere alla pari con una delle favorite del tabellone.

Alpo Basket-San Salvatore S. 58-55

Ecodent Alpo: Peresson 13, Parmesani 12, Rainis 3, Soglia 18, Gregori 9, Rosignoli 3, Grisi ne, Furlani, Reschiglian, Mancini. Allenatore Soave

Nuova Icom Selargius: Mura 7, Berrad 2, Ceccarelli 4, Aijanen 23, Juhasz 3, D’Angelo 13, Ingenito 3, Ruggeri ne, Blecic ne, Porcu ne. Allenatore Maslarinos

Parziali: 23-17; 31-29; 48-44

Cus Cagliari-Moncalieri 67-55

Cus Cagliari: Nasraoui 22, Bovenzi 12, Reggiani 4, Granzotto 6, Peric 14, Piedel 5, Caldaro 2, Gagliano ne, Cassai ne, Salvemme 2, Spiga ne, Corso ne. Allenatore Xaxa

Tecno Engineering Moncalieri: Pellegrini 12, Corgnati, Olajide 15, Grosso 11, Obaseki 11, Lo Re, Gesuele 4, Pieroni, Salvini 2, Bifano. Allenatore Lanzano

Parziali: 14-22; 31-31; 44-44

Matelica-Virtus Cagliari 55-43

Halley Thunder Matelica: Trzeciak 2, Bacchini 5, Gramaccioni 10, Bonvecchio 11, Pilakouta 17, Cabrini ne, Chiovato 3, Battellini ne, Zamparini, Lizzi 2, Offor 5. Allenatore Matassini

Sardegna Marmi Ca: Naczk, Zieniewska 16, Corda 7, Mattera 7, Nativi 8, Deidda ne, Setzu ne, Gallus ne, Pasolini, Tykha 5, Pellegrini Bettoli. Allenatore Staico

Parziali: 9-8; 27-20; 39-36

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