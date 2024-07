In Serie D altri due rinnovi in casa Atletico Uri. Sono il centrocampista Lorenzo Melis (2001) ed il difensore Niccolò Rosseti. Il Tempio ha chiuso il tesseramento di Simone Solinas (classe 1996), la scorsa stagione alla Correggese Calcio. Originario di Ossi, Solinas è cresciuto nelle giovanili del Cagliari dove ha fatto tutta la trafila sino all’esordio in Serie A, appena 17enne, contro l’Atalanta. Il tecnico dei rossoblù era Diego Lopez e lo fece entrare al posto di Andrea Cossu nei minuti finali. Poi diverse stagioni in Serie D con Triestina, Vigasio, Torres, Sestri Levante, Derthona. Quindi in Eccellenza col Castelvetro. Ancora Ghivizzano, Nibbiano, Castrovillari, Lavagnese, Campodarsego, Este, Traversetolo, Calangianus e ultima Correggese. Un giocatore di gran valore che nella categoria fa la differenza. Inoltre, è stato confermato il centrocampista 2001, Ivan Coradduzza.

Il Budoni sarà una concorrente del Tempio per il salto di categoria. Annunciato l’arrivo dell’esterno sinistro brasiliano Kaio Piassi (classe 1997), nelle ultime due stagioni al Latte Dolce ed ex Napoli United e Polisportiva Grotta. Come anche l’Ossese, reduce dai playoff nazionali. I bianconeri hanno confermato i centrocampisti Luigi Scanu (1997) e Federico Tanda (2004) ed il difensore Giovanni Ubertazzi (2003).

Colpo del Decimoputzu (Prima categoria) che ha ingaggiato il centrocampista Simone Cao (1999), ex San Marco e Asseminese. La Baunese del nuovo mister Mario Masia blinda il capitano Sergio Mereu.

