Mezzo secolo di calcio in rosa. Dagli esordi sui campi in terra battuta, testimoniati da foto in bianco e nero, sino ad oggi, passando per il ventennio d'oro: dal 1994 al 2013 quando la bacheca della Torres è diventata la più ricca del calcio femminile italiano con 7 scudetti, 8 coppe Italia, 7 Supercoppe italiane, e Sassari ha partecipato anche alla Champions. L'associazione Memoria Storica Torresina in collaborazione con la neonata associazione Vecchie Glorie della Torres femminile ha raccolto immagini e maglie per una mostra ospitata all’interno della Biblioteca Popolare dello Sport, a Sassari, in via Turritana 76B.

La mostra. L'esposizione propone oltre 30 maglie storiche (anche della nazionale) e circa 80 fotografie dal 1970 a oggi, con i volti delle donne che si sono fatte onore sia in Italia che all’estero con i colori rossoblù: da Rossella Soriga a Carolina Morace, da Milvia Cossu a Damiana Deiana, da Monica Placchi ad Angeles Parejo, sino alle torresine attuali, che dopo essere ripartite dai bassifondi della C hanno conquistato la promozione in serie B e provano a riportare nella massima serie la Torres.

La mostra sarà visitabile sino al 18 dicembre ai seguenti orari: martedì, mercoledì, venerdì 9.30-12.30; lunedì, mercoledì 17-20. L’ingresso è gratuito, obbligatorio esibire il green pass.

Amichevole-Memorial. Domenica 5 dicembre al palazzetto dello Sport di Usini è in programma un quadrangolare di calcio a cinque, un evento benefico ma anche una piccola festa per ricordare con il sorriso Gege Falchi e Giagio Patorno, due storici dirigenti che hanno dato tantissimo al movimento calcistico femminile.

In campo scenderanno le selezioni di Amici di Gege, Amici di Giagio, Vecchie Glorie Torres femminile e Vecchie Glorie di Torres maschile.

