La Lpm Bam Mondovì, per cominciare. Per l’Hermaea Olbia il primo turno dei playoff della A2 femminile di volley non è un punto d’arrivo.

Domenica la squadra di Dino Guadalupi affronterà in trasferta, in gara 1 degli ottavi di finale, la formazione piemontese, terza nel girone B al termine della stagione regolare.

Favorita dai pronostici. “Sarà un partita da affrontare con aggressività e con la giusta dose di adrenalina”, avverte, allora, l’allenatore delle galluresi presentando la sfida del PalaManera. “Mondovì è un avversario attrezzato per il salto di categoria, ci sarà bisogno di esprimere il massimo del nostro potenziale ma sono ottimista: le due settimane di lavoro regolare in palestra hanno giovato alla squadra, che ha potuto recuperare un po’ di lavoro tecnico sacrificato in precedenza”.

Gruppo ambizioso. Chi si aspetta un’Hermaea appagata dal raggiungimento dell’obiettivo stagionale rischia di commettere un errore. “Da quando abbiamo iniziato a lavorare ad agosto in nessun momento il gruppo mi ha dato la sensazione di poter soffrire di cali motivazionali”, sottolinea Guadalupi. “Al contrario, avere tante ragazze giovani e alla prima esperienza nei playoff potrà rivelarsi un valore aggiunto”.

Squadre in campo alle 17: dirigono gli arbitri Mazzarà e Marigliano.

