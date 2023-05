Le leggende del rugby sardo e argentino scendono in campo per dare vita uno spettacolo imperdibile per tutti gli amanti della palla ovale.

Tutto pronto in paese per il “Sardegna Classic MMXXII”, appuntamento organizzato dalla società Shardana old rugby con il patrocinio del Comune che prevede domani alle 19, nel campo comunale di via Trento, l’incontro della categoria classic tra le formazioni della Sardegna old rugby XV, formata da ex giocatori dei club di tutta l’Isola, e delle Provincias argentinas rugby classic, composta da ex nazionali argentini.

La squadra delle Provincias argentinas classic, sarà guidata dall’ex Puma Diego Cash, 40 presenze con la selezione albiceleste da giocatore, che da allenatore alla guida della Nazionale può vantare il 3°posto assoluto, in coppia con Marcelo Loffreda, nella Coppa del Mondo di rugby 2007 in Francia. Tra i giocatori che si potranno ammirare in campo a Capoterra, l’ex nazionale Fabio Gomez, giocatore con esperienze in coppa del mondo nel 1987 e nel campionato italiano con Milano e Petrarca. La selezione argentina è stata accolta ieri mattina in Municipio dall’amministrazione comunale, durante l’incontro è stato presentato l’appuntamento di domani.

«Sarà un match davvero spettacolare – dice l’assessore allo Sport, Giovanni Montis - , siamo sicuri che il pubblico sugli spalti sarà numeroso».

