Atletico Uri e Cos all'insegna dei giovani nel campionato di Serie D: sono le società che finora hanno maggiormente utilizzato più giovani in campionato. Il Dipartimento interregionale della Serie D ha pubblicato l’ultimo aggiornamento delle classifiche. Dalle classifiche definitive saranno escluse le società retrocesse in Eccellenza.

Nel girone G, l'Uri allenato da Massimiliano Paba è la squadra con più alto utilizzo di ragazzi con 1537 punti. La Cos Ogliastra Sarrabus, allenata da Francesco Loi ha fatto un gran passo avanti nelle ultime settimane passando al secondo posto con 1163 punti. L' Anzio è terzo con 1136, la Boreale quarta con 1099 punti, poi la Romana con 1027 punti, il Latte Dolce con 1003 e il Budoni, undicesimo con 796 punti.

La Cos ha fatto un gran balzo sino al secondo posto grazie alla politica portata avanti dalla società e dallo staff tecnico con i giovani, facendo in particolare giocare il portiere Leonardo Xaxa classe 2008 e il portiere Gioele Tangianu del 2007. In caso di salvezza, all'Uri andranno 25mila euro del premio "D Giovani". Se dovesse retrocedere, i 25mila euro andranno alla Cos. L'Uri ha finora giocato con tantissimi giovani. Fra questi il portiere della rappresentativa della serie D Domiziano Tirelli che ha fatto parte della nazionale della Lega nazionale dilettanti serie D nella Viareggio Cup 2024. Classe 2006, è certamente tra i giovani talenti più promettenti della quarta serie nazionale. Un talento come lo sono i portiertini della Cos, Xaxa e Tangianu portati alla Cos dal direttore sportivo Sebastian Puddu e subito presi in considerazione dal mister Francesco Loi. Xaxa vanta tra l'altro esperienze nelle giovanili del Cagliari da dove lo ha prelevato Sebastian Puddu.

