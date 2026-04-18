L’Amsicora parte all’inseguimento di Tevere e Brà. La sesta giornata della serie A Élite maschile prova a sgranare da stasera, con due scontri diretti, il gruppo di centroclassifica, in una giornata apparentemente favorevole alle due fuggitive. Butterfly Roma-Amsicora è una di quelle partite che la squadra cagliaritana non può sbagliare, ora che ha agganciato il terzo posto in classifica insieme alla Lazio, e con tre punti di vantaggio sul Butterfly.

A proposito della Lazio, ad attenderla al “Maxia” c’è la Ferrini, che ha perso le due precedenti partita in casa e, come l’Amsicora, non può sbagliare. Soprattutto per evitare di restare sotto tiro delle ultime due. Assente lo squalificato Hassan, il coach Zuddas ha avuto sinora il problema della difesa che ha subito una media di cinque reti a partite, dato non bilanciato dal miglior attacco del campionato.

Serie A Élite femminile

Quando c’è Lorenzoni-Amsicora tutte le attenzioni si rivolgono dalle parti della sfida infinita. Domani, per la quinta giornata la squadra piemontese tenta di bloccare la fuga delle eterne avversarie. Non sarà facile perché in questa fase di massimo equilibrio l’Amsicora è quella che ha meglio capitalizzato, mentre la Lorenzoni è in fase di ripresa dopo la falsa partenza. Sono comunque di fronte le due migliori difese, appena due reti subite.

Serie A1

Nel girone A del torneo maschile il big match di stasera Bondeno-HT Sardegna vale il primato. Bondeno viaggia a punteggio pieno con quattro vittorie, l’HT Sardegna insegue a due punti.

Al “Maxia” il Cus Cagliari cerca di consolidare il terzo posto ospitando il San Giorgio.

Nel girone B, la Juvenilia Uras per abbandonare l’ultimo posto deve battere la capolista HT Bologna, al Comunale.

Domani quinta giornata della A1 femminile, e penultima della prima fase, con una sfida che vale il primo posto. Al “Maxia” c’è Ferrini-Cus Pisa, la squadra del coach Vaccargiu insegue a un punto le toscane. La qualificazione ai playoff è ancora tutta da decidere.

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