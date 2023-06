Ferrini e Amsicora in Europa a rappresentare l’Italia nelle competizioni europee per club, ma il campionato non ha aspettato e con una partita in meno le obbliga a inseguire. Così mentre le due squadre cagliaritane erano impegnate sino a lunedì a mantenere le posizioni dell’Italia nel “Trophy 2” in Irlanda del Nord (l’Amsicora) e nel “Challenge I” in Croazia (la Ferrini), raggiungendo l’obiettivo grazie ai rispettivi quinti posti, succede che Bra e Tevere vincono. Così una stacca e l’altra raggiunge la Ferrini. E vince anche il Bondeno che lascia il penultimo posto all’Amsicora. Serie A Élite maschile ingrata quindi, domani, penultimo turno, si gioca con il patema e con un finale di campionato che si annuncia torrido. Domani Bondeno-Ferrini e Bra-Amsicora, due trasferte non da poco. Per puro calcolo, e per ragioni di classifica, oltre giocare per vincere, le squadre di Tisera e Ojeda fanno anche il tifo per l’altra.

Bra-Amsicora, non è da tanto che valeva lo scudetto. Oggi i piemontesi guidano la classifica insieme al Valchisone, l’Amsicora ha un disperato bisogno di punti per restare in corsa per la salvezza, consapevole che negli ultimi tre turni, recupero compreso, affronta le prime tre della classifica. Il calendario non offre quindi nessun sostegno, l’Amsicora deve cercare e ottenere punti per evitare la retrocessione.

La Ferrini a Bondeno non ha alternative, deve vincereper restare nel gruppo di testa. Il Bondeno è rinvigorito dagli ultimi risultati positivi che lo hanno allontanato dalla zona rossa (ma l’Amsicora è a -1). La Ferrini nelle ultime partite in Croazia ha fatto rifiatare gli acciaccati (Edris e Ojeda) ora pronti all’ultimo strappo verso un posto in finale. Ma domani non finisce così. Mercoledì è il giorno in cui al “Maxia” si recupera il derby Ferrini – Amsicora. Giorni difficili per le coronarie degli hockeysti.

