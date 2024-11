La vittoria sulla Narconon Volley Melendugno vale all’Hermaea Olbia un balzo in avanti in classifica: dopo il 3-0 rifilato a domicilio alle salentine la squadra di Dino Guadalupi scavalca il Concorezzo e guadagna il terzultimo posto nel Girone B della A2 femminile di volley con 6 punti e una gara da recuperare con la Trasporti Bressan Offanengo.

Ma alle galluresi la trasferta di Lecce vale anche un balzo in avanti sul piano del gioco. Nella sfida col Melendugno, che alla vigilia del match 7ª giornata era quarto in classifica e aveva perso solo contro le “big” Itas Trentino e Offanengo, l’Hermaea è riuscita a colmare un gap di 8 punti nel primo set e a vincere il parziale ai vantaggi 26-24, dimostrando carattere e lucidità. Poi, negli altri due, ha sfoderato anche un sano cinismo nei momenti clou della gara, ciò che le ha consentito di vincerli a 21 e a 18.

Le biancoblù possono così festeggiare la seconda vittoria in campionato, prima esterna, e tornare al lavoro per preparare con nuove consapevolezze la gara casalinga con la capolista Itas Trentino. Imbattuta ma non imbattibile, come suggeriscono i punti lasciati per strada contro Busto Arsizio e Padova, sconfitte solo al tie-break.

