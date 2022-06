L’Hermaea Olbia riparte da Dino Guadalupi: il tecnico brindisino è stato confermato alla guida della squadra che affronterà la nona stagione di fila nella A2 femminile di volley.

L’ufficialità. E’ arrivata oggi, ma l’idea era nell’aria da tempo dopo la splendida annata dell’esordio di Guadalupi sulla panchina gallurese, culminata con la qualificazione ai playoff per la Serie A1. “Con la società è maturato un clima di fiducia reciproca, e questo ha rappresentato una marcia in più in termini di motivazioni”, dice il 46enne coach pugliese. “Proseguire il percorso all’Hermaea rappresentava una priorità e sono felice di poter tornare in Sardegna, dove cercherò di ripagare la stima che è stata riposta nei miei confronti: la conoscenza reciproca – aggiunge – può consentire di accorciare i tempi e porre le basi per una stagione proficua”.

Ora, testa al mercato. “Nel costruire la squadra ci siamo posti gli stessi obiettivi dello scorso anno”, spiega a proposito Guadalupi. “Cercheremo di fare quanta più strada possibile, anche se non è semplice darsi degli obiettivi chiari in questo momento: prima ci sarà da osservare la composizione dei gironi e la formula del torneo”.

