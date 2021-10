Il campionato dell’Hermaea Olbia inizia domani al PalaSport di Golfo Aranci contro la matricola Aragona (ore 17).

La sfida. Dopo un mese e mezzo di preparazione, è il momento del debutto nella A2 femminile di volley, che le galluresi affrontano per l’ottavo anno di fila. Un appuntamento, quello con la formazione siciliana, che la squadra di Dino Guadalupi non intende fallire. “Aragona fa affidamento su Caracuta, palleggiatrice con grande esperienza anche ai massimi livelli, e il loro opposto Moneta è ugualmente un elemento importante per la categoria, e gioca con loro già dalla scorsa stagione: potrebbero essere un pizzico più rodati di noi, ma abbiamo studiato l'avversario e metteremo in pratica le soluzioni più proficue per essere continui per tutta la gara”, spiega l’allenatore dell’Hermaea.

Il coach. Dal precampionato, intanto, arrivano indicazioni importanti. “Sono molto soddisfatto: la squadra è in larga parte rinnovata, dunque tanti aspetti andranno sistemati col tempo, però i segnali tecnici offerti nei test estivi sono stati positivi”, dice Guadalupi. “La nostra identità è in evoluzione, nel precampionato abbiamo mostrato delle buone potenzialità a muro, ma allo stesso tempo dobbiamo guadagnare stabilità nel sistema di contrattacco: nelle ultime settimane abbiamo lavorato su questo aspetto cercando di migliorare il nostro equilibrio”.

Il tifo. Il resto potrebbe farlo il pubblico di casa: in attesa di tornare al GeoPalace di Olbia, domani a Golfo Aranci le galluresi potranno contare sulla riapertura del palazzetto ai tifosi. Un sostegno ma anche un’emozione in più. “Il ritorno agli impegni agonistici rappresenta uno stimolo importante per tutte le ragazze: se scenderemo in campo come una vera squadra l'emozione non potrà che giocare a nostro favore”, conclude il coach. Dirigono il match gli arbitri Luca Grassia e Giorgia Adamo.

