Guido Fenza è il nuovo allenatore del Castiadas che prepara la nuova stagione di Promozione. Una scelta attesa da tutti: Fenza vive nel mondo del calcio regionale da 25 anni. Ha iniziato nelle nelle giovanili dell'Othoca di Oristano, per poi passare con gli allievi della Ferrini Cagliari dove è rimasto sino al 2004. Ha poi giocato nell'Uta conribuendo a portare la squadra in Prima categoria con uno spareggio. Ha quindi fatto l'allenatore e preparatore atletico. Grossi i risultati colti col Progetto S. Elia, col La Palma, insieme a Bebo Antinori. È stato poi al Serramanna e al Ghilarza in Eccellenza, sfiorando poi la Promozione con il San Sperate nel 2019.

La sua passione lo ha portato a qualificarsi anche come Match Analist che come Team Manager, guadagnandosi la stima dei suoi colleghi allenatori che lo hanno poi scelto come collaboratore in tante altre realtà come Ferrini, Sant' Elena, Sigma e negli ultimi anni a Castiadas. Ora la società diretta da Mauro Vargiolu lo ha scelto per guidare la prima squadra in Promozione.



In sintesi persona di grande esperienza, professionalità e serietà: il Presidente, il suo Vice, il Direttivo, lo Staff Tecnico e tutta la Società gli augurano un in bocca al lupo ed un buon lavoro.







