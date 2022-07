Un grande classico del ciclismo amatoriale sardo. Un appuntamento che si rinnova da sedici anni e che, tra poco più di un mese, è pronto a vivere una nuova edizione. Si terrà il 3 settembre a Donori il ‘’Memorial Graziano Etzi’’, manifestazione di ciclismo su strada con partenza e arrivo in piazza Italia. Una gara organizzata con passione e impegno da Gino Mameli, per celebrare e onorare la memoria di Graziano Etzi corridore di Donori che perse la vita in un incidente a Sestu nel corso di una competizione.

Un corridore di talento, ma soprattutto un uomo generoso che interpretava il ciclismo, lui che era tifosissimo di Francesco Moser, come opportunità per mettersi alla prova all’insegna dell’amicizia e della lealtà. Amicizia e lealtà: sono i due punti cardine di un appuntamento profondamente sentito dagli appassionati che, appena aperte le iscrizioni, hanno già aderito in tanti. Agli uomini toccheranno ben 16 giri da 2,8 km, partenza alle 17.05, mentre per le donne saranno dieci i giri in programma. L’edizione dello scorso anno è stata vinta da Andrea Costanzo e, anche quest’anno, si preannuncia una prova selettiva dove non mancheranno sorprese.

“Il tracciato è impegnativo, non dà tregua e risulta parecchio tecnico pur essendo per la maggior parte pianeggiante’’, commenta l’organizzatore Gino Mameli. “Si sente spesso il vento contrario, a ogni giro nascono nuove fughe e gli attacchi sono frequenti. Inoltre, poco prima del traguardo, c’è uno strappo impegnativo che può fare la differenza’’. Sono tanti i nomi di corridori che, per l’occasione, non mancheranno tra cui il veterano Massimiliano Cadelano ex campione di ciclocross. Quali i possibili vincitori? “Tra le donne sicuramente Ariana Perdisci che ha dimostrato di essere fuori dalla portata delle avversarie’’, conclude Mameli. “Tra gli uomini la sfida sarà decisamente più agguerrita e incerta. I miei favoriti sono i due della Donori Bike Eros Piras ed Emiliano Murtas ma occhio anche ad Andrea Pisanu, Antonio Marongiu e Andrea Costanzo’’.

© Riproduzione riservata