Gran colpo di mercato dell'Ilvamaddalena. Alla corte del tecnico Carlo Cotroneo arriva il portiere Marco Ruzittu, nelle ultime dieci stagioni all'Arzachena, otto in D e due in C.

Classe 1991, Ruzittu è cresciuto nelle giovanili del Cagliari e prima di passare all'Arzachena ha disputato una stagione in Serie C2 col Casale. Un portiere di grande spessore.

Continua quindi a rinforzarsi l'Ilva targata Cotroneo che spera nel ripescaggio. Ci sarebbero buone possibilità ma probabilmente per conoscere dove giocheranno gli isolani bisognerà aspettare i primi di agosto.

Intanto la società sta facendo una rosa importante in grado di poter vincere l'Eccellenza ma anche far bene in Quarta Serie.

