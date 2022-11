Il Budoni piazza un colpo da novanta con oltre 150 presenze in Serie A: Fernando Damián Tissone. Il centrocampista classe '86 arriva in Gallura a due settimane di distanza dal fratello Cristian, che aveva già giocato contro San Teodoro, Latte Dolce (in Coppa Italia) e Sant'Elena. Un grande innesto per la formazione guidata da Raffaele Cerbone, nonché un rinforzo mirato e voluto: "C'eravamo dietro da tanto tempo, finalmente siamo riusciti a convincerlo", commenta il presidente del Budoni, Filippo Fois. "Il fratello Cristian lo volevamo già da inizio campionato e siamo riusciti a convincerlo due settimane fa. Negli ultimi giorni abbiamo parlato con Fernando e siamo riusciti a chiudere pure lui: è un giocatore di spessore, che dà grande qualità a un centrocampo dove siamo in tanti ma con diversi infortunati. È un momento delicato e ci servirà per far crescere la squadra". Tocca a Cerbone scegliere se farlo debuttare già sabato in Tharros-Budoni.

Carriera illustre

Nato in Argentina nel 1986, Tissone era svincolato dopo la scorsa stagione in Serie C (Girone C) alla Paganese, dove ha totalizzato 28 presenze fra regular season e playout. Di partite in Serie A invece ne conta ben 162 fra il 2005 e il 2013: arrivato giovanissimo all'Udinese dall'Argentina, debutta il 23 aprile 2005 in una vittoria per 2-3 contro il Siena. Coi friulani Tissone ha anche giocato in Champions League, il 7 dicembre dello stesso anno sfidando il Barcellona. Nel massimo campionato, lasciata Udine, ha poi vestito le maglie di Atalanta e Sampdoria, passando a gennaio 2013 nella Liga spagnola col Mallorca e nelle successive tre stagioni al Málaga. Negli ultimi anni ha girato tra Ucraina (Karpaty Lviv) e Portogallo (Desportivo Aves e Nacional, sempre nella massima divisione), rimanendo svincolato al termine del 2018-2019. È tornato in campo a gennaio 2021, in Serie D al Taranto. Per Tissone adesso la prima esperienza sia in Eccellenza sia in Sardegna.

