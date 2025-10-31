Golf, a Olbia l’evento “Scopri il Golf nel cuore di Olbia”Protagonista dell’incontro con l’abc della disciplina il maestro Andrea Ferlito
Prove tecniche di golf. In collaborazione con la Federazione Italiana Golf, il Botanic Golf Sa Cuba lancia l’iniziativa “Scopri il Golf nel cuore di Olbia”.
Domani a Olbia, in piazza Elena di Gallura, dalle 10 alle 17, il maestro Andrea Ferlito sarà protagonista dell’evento con carattere promozionale e divulgativo dedicato alla conoscenza e alla pratica del golf per adulti e bambini, con prove gratuite, dimostrazioni e momenti di incontro.
L’obiettivo è quello di avvicinare cittadini, famiglie e turisti a questo sport elegante e inclusivo, valorizzando al tempo stesso l’immagine di Olbia come città aperta allo sport e alla natura. Il Botanic Golf Sa Cuba invita tutti ad aderire all’iniziativa per condividere insieme un momento di sport, socialità e territorio.