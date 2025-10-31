Prove tecniche di golf. In collaborazione con la Federazione Italiana Golf, il Botanic Golf Sa Cuba lancia l’iniziativa “Scopri il Golf nel cuore di Olbia”.

Domani a Olbia, in piazza Elena di Gallura, dalle 10 alle 17, il maestro Andrea Ferlito sarà protagonista dell’evento con carattere promozionale e divulgativo dedicato alla conoscenza e alla pratica del golf per adulti e bambini, con prove gratuite, dimostrazioni e momenti di incontro.

L’obiettivo è quello di avvicinare cittadini, famiglie e turisti a questo sport elegante e inclusivo, valorizzando al tempo stesso l’immagine di Olbia come città aperta allo sport e alla natura. Il Botanic Golf Sa Cuba invita tutti ad aderire all’iniziativa per condividere insieme un momento di sport, socialità e territorio.

