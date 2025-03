Sono pronti e dirigersi in massa ad Alghero dopodomani gli Ultras del Carbonia per sostenere la squadra e intenzionati a dimenticare il pareggio amaro di domenica scorsa in casa contro il San Teodoro.

A un certo punto la formazione mineraria, avanti 2-0 alla fine del primo tempo e in (apparente) dominio totale, aveva un piede e mezzo nella salvezza diretta, ma nella ripresa il crollo quasi verticale che ha rinvigorito le speranze del San Teodoro, appaiato in classifica proprio ai biancoblù, capaci di fissare il risultato sul 2-2.

Un atteggiamento, quello nella ripresa, non gradito alla tifoseria mineraria che già accarezzava il sogno di portarsi, con largo anticipo, in una zona sufficientemente lontana da quella degli spareggi. Invece sarà basilare fra due giorni la trasferta ad Alghero, a sua volta pericolante. È per questo gli ultras (che in settimana hanno peraltro contribuito a mettere in atto opere di sistemazione e manutenzione dello stadio Zoboli) hanno programmato una trasferta in massa ad Alghero. Prevedibile l'arrivo organizzato di diverse decine di tifosi minerari.

La tifoseria chiede alla squadra motivazione e impegno (non sono mai mancati) e concentrazione (in questo caso contro il San Teodoro qualche pecca è sembrata evidente).

