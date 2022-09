Sin dalla sua fondazione è stata un vivaio di talenti prezioso. Con il passare del tempo è diventata anche una delle eccellenze del settore Master, dominando questa stagione sia in vasca che nelle acque libere. La Rari Nantes Cagliari è reduce da un 2022 di spicco: ha vinto nettamente i campionati sardi a squadre, riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante anche a livello nazionale.

Il gruppo seguito dai tecnici Massimiliano Pusceddu e Massimo Fanni vanta varie punte di diamante: Carla De Gioannis, campionessa mondiale Master nel 2017, Alessandro Palla terzo quest’annoi tra gli M45 ai Tricolori sui 100 farfalla, Claudia Tulumello, sesta ai Tricolori M25 sui 5 km in acque libere, Massimo Busetto argento in acque libere sui 5 km tra gli M55, Federico Secci, Michele Ciampi ed Ester Marongiu tutti e tre qualificati per i campionati Europei in cui si sono classificati rispettivamente al nono posto sui 200, 400 stile, 50 rana, nel caso di Secci e Palla, mentre Marongiu ha colto l’ottava piazza sui 50 rana.

Prestazioni di rilievo tra le gare in vasca e le acque libere, tra i punti di forza del club cagliaritano che quest’anno ha colto ai Tricolori l’argento di Massimo Busetto sui 5 km, l’argento della De Gioannis sui 3 km e il bronzo a squadre nella staffetta, determinazione ed entusiasmo: sono queste le armi vincenti del club con sede a Su Siccu. “Abbiamo un gruppo di 70 persone, che vanno dai 20 ai 75 anni’’, le parole del tecnico Massimiliano Pusceddu. “Gareggiano tutti, almeno in un paio di gare all’anno, e si allenano 4 volte alla settimana. Alcuni vengono dal nuoto altri no: per un Master è fondamentale divertirsi, stimolandosi a vicenda, senza farsi ossessionare dal risultato’’.

