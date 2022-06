La sezione AIA di Cagliari organizza per sabato 11 giugno il primo Memorial per ricordare Claudio Deiana, arbitro scomparso nel 2020 all’età di trent’anni, dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Claudio è diventato un esempio di vita con il suo motto “Never Give Up”, che è anche lo slogan dell’evento. Il Memorial, che vedrà la partecipazione di tutte le sezioni arbitrali della Sardegna, oltre a quella di Torre Annunziata (NA), si terrà allo stadio comunale di Monastir a partire dalle 14:30.

Il ricordo. Il presidente della sezione di Cagliari, Andrea Melis, lo ricorda con grande commozione: «Ci ha insegnato a non arrendersi mai, prima con l’arbitraggio e poi con la malattia, dimostrando sempre una grande forza d’animo. Per questo insegnamento non possiamo che ringraziarlo». I colleghi e amici di Claudio si affronteranno in varie discipline, quali calcio a 7, calcio a 5, padel e atletica. Al termine ci sarà una premiazione dove verrà dedicato un momento in ricordo del giovane arbitro

