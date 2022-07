Con l’ingaggio di Glenda Messaggi, ufficializzato stasera, il roster dell’Hermaea Olbia è quasi al completo.

La giovane banda lombarda, classe 1999, è infatti il decimo tassello della squadra che affronterà la prossima A2 femminile di volley agli ordini del confermato coach Dino Guadalupi. Un gruppo che vanta giocatrici importanti, come la nazionale argentina Daniela Bulaich, ma anche nuove leve, alla prima in cadetteria.

Prospetti sui quali scommettere, come, appunto, Messaggi, che giunge in Gallura dalla B1, affrontata lo scorso anno con la maglia dell’Altafratte Padova, e dopo una lunga gavetta tra C, B2 e B1 intrapresa dopo l’esperienza nelle giovanili della Riso Scotti Pavia. “La Serie A è il sogno di ogni bambina che inizia a giocare a pallavolo, e sono entusiasta di averlo finalmente coronato”, dice Messaggi. “So che dovrò lavorare tanto per essere all’altezza delle mie nuove compagne, alcune delle quali hanno anche esperienze in ambito internazionale: farò del mio meglio”.

Considerata particolarmente duttile, l’attaccante milanese potrà essere schierata sia nel ruolo di schiacciatrice che in quello di opposto.

