Un’altra vittoria, ottenuta con personalità e con la consapevolezza di chi sa di potersi prendere il suo spazio. Giovanni Marongiu è il grande protagonista della stagione in acque libere isolana: il portacolori della Sport Full Time Sassari, domenica scorsa, ha aggiunto un’altra vittoria al suo palmarès stagionale imponendosi nettamente in occasione della ‘’Traversata Storica Carloforte-Portoscuso’’, sulla distanza di sei chilometri. Una manifestazione tra le più amate dai nuotatori sardi, organizzata dalla Portoscuso Nuoto e Pallanuoto del presidente Giuseppe Medda. Tra le donne la vittoria è andata a Giulia Fenu del Swim in Action, prima con il tempo di 1h33’00’’, prestazione che le ha consentito di sbaragliare la concorrenza senza alcun problema.

Proprio come Marongiu che, tra gli uomini, ha vinto con il crono di 1h25’45’’ nuotando in testa sin dalla partenza dalla banchina della Tonnara di Carloforte, giungendo con un ampio vantaggio all’arrivo nella spiaggia di Portopaglietto davanti al secondo classificato Dario Coni dell’Acquasport, secondo in 1h32’45’’. Il mare mosso e il forte vento contrario non hanno intimorito il diciassettenne della Sport Full Time, quest’anno sesto ai Tricolori in acque libere tra gli Juniores.

“Siamo felici di come è andata questa edizione’’, il commento dell’organizzatore Giuseppe Medda. “Ora pensiamo al prossimo anno, pronti a coinvolgere ancora più persone, così da garantire agli atleti una giornata speciale all’insegna dell’agonismo e del divertimento’’.

