Gli amanti del nuoto in mare lo considerano un grande classico, un appuntamento a cui non si può mancare. I neofiti un’occasione per muovere le prime bracciate in uno scenario magico. Tutti concordano sul fatto che la ‘’Cea-Nuoto in Ogliastra’’ sia una delle manifestazioni più importanti e meglio riuscite del panorama isolano, una vera e propria festa per gli appassionati dell’attività in acque libere che si rinnova da nove anni. Nove anni in cui la società organizzatrice dell’Ogliastra Nuoto, guidata dall’instancabile presidente Francesco Contini, è riuscita ad allestire una gara che mette tutti d’accordo, in cui il livello tecnico si fa di edizione in edizione sempre più elevato.

Livello tecnico di spessore come dimostrano le belle prestazioni di Giovanni Marongiu (Sport Full Time), Junior seguito da Pierluigi Salis capace di imporsi, nelle tre giornate di gare, sia nel Miglio che nella prova di fondo da 5 km oltre al secondo posto nella prova di mezzofondo da 3 km vinta dall’Esperino Claudio Soi bravo ad avere la meglio su Marongiu al termine di una sfida agguerrita che l’ha visto prevalere in volata. Ottimi segnali sono giunti tra le donne anche dalla promettente Gioia Sara Montisci (Acquasport) vincitrice del miglio e sui 3 km così come dall’esperta Claudia Tulumello, portacolori della Rari Nantes Cagliari, che ha dominato sui 5 km piazzandosi anche al quinto posto assoluto. La spiaggia di Cea ha fatto da contorno a prestazioni di rilievo, a sfide tra ragazzi giovani dalle belle speranze che hanno dimostrato, ancora una volta, il potenziale del settore del fondo isolano. Non sono mancati risultati di valore anche tra i Master con le vittorie di Matteo Ortu, punta di diamante del settore in forza all’Esperia società in cui è cresciuto e che continua a rappresentare con orgoglio.

Tre giorni di gare all’insegna dell’amore per il nuoto, disciplina ricca di stimoli da cogliere in vista delle sfide che, di volta in volta, ogni atleta si prefigge come obiettivo. “Siamo veramente soddisfatti, hanno partecipato alla manifestazione ben 27 squadre provenienti da tutta Italia’’, il commento dell’organizzatore Francesco Contini. “In un momento non facile come questo, dove ancora ci troviamo a fare i conti con la pandemia, le persone hanno dimostrato attaccamento alla manifestazione e sono scese in acqua con entusiasmo e desiderio di divertirsi’’. Due elementi essenziali per chi pratica sport, punti cardine da seguire per superare i propri limiti, senza mai perdere la voglia di mettersi alla prova.

