L’Arzachena Academy Costa Smeralda festeggia la convocazione di Gianmarco Stafisso nella Rappresentativa Allievi della Sardegna in vista della 62ª edizione del Torneo delle Regioni, che si svolgerà in Puglia dal 28 marzo al 3 aprile.

Per l’attaccante, classe 2009, si tratta di un bel traguardo, rappresentando la prestigiosa competizione un’importante vetrina per i migliori giovani talenti del panorama calcistico nazionale. Aggregato quest’anno alla prima squadra dell’Arzachena, impegnata nel girone B del campionato di Promozione e tornata al successo domenica in casa del Coghinas, Stafisso ha esordito titolare contro il Bonorva il 7 marzo, collezionando 63’ in campo prima di essere sostituito da Joao Victor Pereira.

“Vedere un nostro ragazzo partecipare al torneo più importante in Italia in ambito giovanile con la rappresentativa regionale è un motivo di grande orgoglio e rappresenta un punto importante nella storia della nostra società”, interviene Federico Cossu, responsabile del settore giovanile del club smeraldino: “La convocazione di Gianmarco è la conferma che si sta lavorando tutti nella direzione giusta”.

Nell’occasione, l’Arzachena si complimenta con Stafisso “per questo traguardo, frutto di impegno, dedizione e passione”.

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