Arriva dal Crotone Giacomo Peri acquistato dall'Ilvamaddalena alla vigilia del derby di domani contro la Cos. Una gara importantissima, per la salvezza delle due due squadre. Peri potrebbe subito esordire in prima squadra: si tratta di un centrale del 2006, cresciuto nel Monterosi e, come detto, proveniente dal Crotone in Serie C.

© Riproduzione riservata