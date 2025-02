Il prossimo 3 marzo saranno cinque anni dalla tragica giornata in cui il giovanissimo Luigi Busia, a 15 anni, a seguito di un incidente su un trattore lasciò la sua famiglia e i suoi amici per diventare un angelo. E proprio i suoi amici, oggi ventenni, continuano a essere uniti nel ricordo in maniera speciale: giocando a calcio, ossia quello che facevano assieme sempre con grande piacere. Fra di loro Alessandro, Edoardo e Francesco, che si stanno occupando dell’organizzazione di un torneo in suo ricordo.

Luigi Busia

L'appuntamento è per il prossimo 7 marzo, venerdì, quando negli impianti sportivi comunali di Gesturi si svolgerà il secondo memorial nel ricordo di Luigi Busia. Il programma prevede il via alle 15.30 con gli incontri tra Gesturi e Isili sul campo in terra battuta (categoria Esordienti prima e Giovanissimi poi). Alle 18.30 le sfide si sposteranno al campo in erba sintetica di calcio a 5, adiacente a quello in terra battuta, dove si disputerà un mini torneo “tutto in una sera” aperto a tutti.

«Lo facciamo per ricordare Luigi», esordisce Alessandro. «L’anno scorso è stata la prima volta ma ora sarà diverso. Vogliamo migliorarlo di anno in anno». E poi il sogno: «Vorremmo disegnargli un murale». Francesco è sulla stessa lunghezza d’onda: «Io e tutti gli altri amici teniamo a fare questo torneo ricordando Luigi nello sport che lo rappresentava di più, il calcio. Non vogliamo solo delle semplici partite ma un’occasione per stare insieme, divertirci e ricordarlo con il sorriso. Ci sono molte squadre che vogliono iscriversi».

Edoardo è un altro degli organizzatori: «Appena Luigi scomparve, tra amici ci eravamo promessi che non avremmo dimenticato le sue passioni e soprattutto non avremmo dimenticato lui. Non appena è stato possibile ci siamo rimboccati le maniche per organizzare il memorial che per noi è molto importante, anche perché volevamo far sentire alla sua famiglia la nostra presenza. Organizzando questo evento cerchiamo di coinvolgere tutto il paese, certo non è sempre facile. Dietro c’è una grande organizzazione, quest’anno si allarga anche la cerchia dei volontari e abbiamo cambiato il format inserendo un torneo di calcio a 5 anche per assecondare le numerose richieste».

Il campo di calcio a 5 a Gesturi (foto Prinzis)

Infine i desideri futuri: «Il nostro obiettivo è rendere il memorial un evento molto più grande, questo è solo il nostro secondo anno. Vogliamo creare in futuro memorial sempre più emozionanti».

