Il Gairo (Seconda categoria) cerca rinforzi per puntare alla storica promozione in Prima categoria.

La società ha coinvolto nel progetto Alberto Paderi, ex dirigente del Muravera e anche ex allenatore del Villaputzu.

«Ritorno nel mondo del pallone dopo dieci anni«, dice Paderi, «dopo l’ultima collaborazione col Muravera, squadra del mio paese. Mi ha convinto l’amico Antonio Piroddi. Ho incontrato la dirigenza del Gairo e mi ha fatto sentire importante. Ho visto la squadra giocare a San Vito contro la capolista. Mi ha fatto un’ottima impressione».

«Il Gairo non è mai stato in Prima categoria – prosegue – . Per me questa è una scommessa. Farò di tutto per aiutare gli ogliastrini ad ottenere il salto. Ho parlato col tecnico Giovanni Corgiolu. Ci sono tanti ragazzi locali interessanti. Saranno la base solida di questo progetto. Inseriremo qualche giocatore di esperienza. Per oggi è prevista la firma dell’attaccante Mirko Lugas. Mi piacerebbe portare qua anche alcuni giocatori importanti come Mirko Onano, Andrea Massessi, Stanislao Lepore, Mattia Sech, Luca Arippa e Andrea Piccarreta. Vedremo. In questa esperienza i miei collaboratori saranno Carlo Garbarino, Stefano Vavoli, Roberto Masia e Vittorio Corsini. Ringrazio il presidente del Gairo, Stefano Deiana, il diesse Stefano Deiana e tutti i dirigenti per questa opportunità».

Domenica l’esordio sul campo dell’Accademia Sarrabese. «Per me subito derby», conclude. «Un'avversaria per la vittoria del torneo come anche Settimo e San Vito. Non abbiamo paura di nessuno. Guardiamo a casa nostra».

