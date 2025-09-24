La Sardegna si conferma una bestia nera per l’Atletico Lodigiani, che dopo averle prese in casa dal Cos e dal Latte Dolce, le prende al Nespoli dall’Olbia nel turno infrasettimanale valido per la 4ª giornata di Serie D.

In svantaggio dopo 7’, trafitta da Fontana, la squadra di Favarin è abile a ribaltare la sfida in avvio di ripresa grazie ai gol del subentrato Furtado e di Biancu.

Il debutto sulla panchina dei romani dell’ex Nuorese e Torres Marco Mariotti, chiamato due giorni fa a sostituire Stefano Campolo, già allenatore del Lanusei, è, dunque, amaro, mentre è dolcissimo il mercoledì dei galluresi, che infilano la seconda vittoria e volano a quota 8 in classifica. E da domani si pensa alla big Nocerina, avversaria domenica in trasferta.

