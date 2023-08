La prima Academy di Francesco Molinari parla gallurese: il famoso campione di golf ha deciso, infatti, di aprire la sua prima scuola di golf al Pevero Golf Club, il golf club dell’Hotel Cala di Volpe.

«Il Pevero è una location bellissima e sono lieto di creare una struttura che possa competere con le migliori in Europa», dice il campione di golf Open 2018 e star della Ryder Cup. L’Academy sarà la prima base didattica italiana aperta a tutti i soci e agli ospiti del Pevero Golf Club, sede di uno dei campi da golf più belli d'Italia e nel mondo, e grazie alla prestigiosa partnership i golfisti “di casa” potranno beneficiare dell'esperienza di uno dei giocatori tecnicamente più competitivi della sua generazione nel golf professionistico.

«Siamo lieti che Francesco abbia accettato di lavorare con noi e di aprire la sua prima accademia didattica: ora, gli appassionati di golf potranno migliorare il proprio gioco nel campo da golf dell'Hotel Cala di Volpe grazie a una Academy di livello mondiale che promette di raggiungere nuove vette sportive», sottolinea Franco Mulas, Area Manager Costa Smeralda e General Manager dell'Hotel Cala di Volpe & Pevero Golf Club.

Con l'aggiunta dell'Academy golfistica di Francesco Molinari, il Pevero Golf Club entra a far parte di un gruppo d’élite di campi da golf in tutto il mondo, nel novero delle sedi dell’IMG Prestige. «La nostra rete di campi all'interno del programma IMG Prestige ospita alcuni dei luoghi più famosi al mondo», interviene Russell Hannah, vicepresidente IMG Golf Course Services. «Siamo entusiasti di dare il benvenuto al Pevero Golf Club nel gruppo e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con Francesco e tutto il team per dare vita a questa incredibile nuova esperienza».

